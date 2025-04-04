Китайский производитель алкоголя Moutai увеличил чистую прибыль на 15,4% в 2024 году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель алкогольной продукции Kweichow Moutai Co. по итогам 2024 года увеличил чистую прибыль на 15,4% до 119,64 млрд юаней ($16,6 млрд), сообщается в годовом отчете.

Выручка выросла на 15,7% и достигла 174,14 млрд юаней. При этом доходы от экспортных поставок впервые в истории компании превысили 5 млрд юаней.

Производство в прошлом году составило 56,3 тыс. тонн по сравнению с 57,2 тыс. тонн в 2023 году.

В 2025 году Kweichow Moutai ожидает повышения выручки примерно на 9%.

Котировки акций компании выросли на 1,3% по итогам торгов в Шанхае в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация Kweichow Moutai снизилась на 8,5% (ниже 2 трлн юаней), в то время как фондовый индекс Shanghai Composite прибавил около 9%.

Kweichow Moutai - флагман ликероводочной промышленности Китая и крупнейший по капитализации производитель крепкого алкоголя в мире. "Маотай" - это подвид традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю (объемная доля этилового спирта 40-60%) из зерна различных злаковых культур.