Шойгу предупредил главу Минобороны Франции о последствиях отправки военных на Украину

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - У Франции будут проблемы, если она решит направить контингент на Украину, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе военного ведомства Франции Себастьяну Лекорню.

"В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", - сообщило Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств России и Франции.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что переговоры состоялись по настоятельной просьбе Парижа. О предыдущем телефонном разговоре Шойгу и Лекорню сообщалось в октябре 2022 года.