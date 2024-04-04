Землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, по предварительной оценке, в 6 баллов произошло на северо-востоке Японии около полудня в четверг, сообщило метеорологическое агентство страны.

По данным Японского метеорологического агентства, в 12:16 (6:16 по мск) в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима произошло землетрясение в 4 балла по японской шкале сейсмической интенсивности из 7 баллов.

Очаг землетрясения находился у берегов префектуры Фукусима, примерно в 40 км под землей.

Об угрозе цунами не сообщалось.

В свою очередь в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН сообщили "Интерфаксу", что в Тихом океане возле японского острова Хонсю днем в четверг было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9.

По словам собеседника агентства, в населенных пунктах Курильских островов Сахалинской области его не ощутили.