В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На юге Японии у острова Сикоку произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщило Kyodo News со ссылкой на предварительную оценку метеослужбы страны. Предупреждения о цунами эксперты не сделали.

Первый удар был зарегистрирован в 23:14 по местному времени и затронул префектуры Эхимэ и Коти. Очаг подземных толчков находился в проливе между островами Кюсю и Сикоку на глубине примерно 50 км.

Правительство Японии собирает информацию о жертвах и разрушениях, сообщил секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Пока данных о разрушениях в Коти нет. В Эхимэ пожилая женщина упала и получила травму пальца. На работе АЭС Иката в Эхимэ землетрясение не сказалось, заявила Shikoku Electric Power Co.