Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На юге Японии у острова Сикоку произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщило Kyodo News со ссылкой на предварительную оценку метеослужбы страны. Предупреждения о цунами эксперты не сделали.

Первый удар был зарегистрирован в 23:14 по местному времени и затронул префектуры Эхимэ и Коти. Очаг подземных толчков находился в проливе между островами Кюсю и Сикоку на глубине примерно 50 км.

Правительство Японии собирает информацию о жертвах и разрушениях, сообщил секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Пока данных о разрушениях в Коти нет. В Эхимэ пожилая женщина упала и получила травму пальца. На работе АЭС Иката в Эхимэ землетрясение не сказалось, заявила Shikoku Electric Power Co.

Ёсимаса Хаяси Кюсю Сикоку Япония Эхимэ Коти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

"Аэрофлот" отправил в Дубай и из него уже два рейса из задержанных

Apple рассмотрит возможность производства устройств в Индонезии

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });