Сбой в работе сервисов Apple произошел в ночь на четверг

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал сбой в работе Apple, который произошел в ночь на четверг и продолжался более часа.

"В период с 01:13 до 02:35 фиксировался сбой в работе сервисов экосистемы Apple. Пользователи из разных стран сообщали о недоступности App Store, Apple TV и Apple Music. В частности, отмечалась проблема с загрузкой контента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к 02:35 специалисты Apple устранили сбой в работе большинства сервисов.