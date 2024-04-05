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Apple сокращает более 600 сотрудников в Кремниевой долине

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Apple Inc. сокращает более 600 сотрудников в Кремниевой долине, что, возможно, связано с недавним закрытием компанией проекта создания собственного электромобиля.

Это первые крупные сокращения Apple со времен пандемии COVID-19, отмечает Market Watch.

Компания уведомила власти штата Калифорния, что 614 ее сотрудников 28 марта были проинформированы об увольнении, которое вступит в силу 27 мая.

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Сокращения затронут служащих шести дополнительных офисов компании в Санта-Кларе, но не коснутся штаб-квартиры Apple в Купертино.

В сообщении Apple не говорится, что сокращения связаны с закрытием проекта разработки электромобиля. Однако в феврале The Wall Street Journal сообщала, что часть сотрудников компании, работавших непосредственно над созданием электромобиля, могут быть уволены в связи с закрытием проекта. Некоторые из сотрудников, по данным газеты, должны были быть переведены в группу Apple по искусственному интеллекту.

Акции Apple подорожали на 0,3% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 2,5%.

Apple Кремниевая долина
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