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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Власти Бишкека оценили в $187 тыс. ущерб городу от урагана 28 марта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб от урагана в Бишкеке, произошедшего 28 марта, составил более 16,7 млн сомов ($187,5 тыс.), сообщает в пятницу пресс-служба мэрии столицы Киргизии.

"По оценке комиссий по гражданской защите районов Бишкека, ориентировочно причиненный ущерб составил 16 749 923 сома", - говорится в сообщении.

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В результате происшествий во время шквалистого ветра в Бишкеке пострадали десять человек. Зафиксировано 144 упавших дерева, 13 поврежденных автомобилей. Повреждена кровля 101 объекта, в том числе 37 социальных, 54 жилых домов и других объектов. На четырех участках повреждены троллейбусные линии, на десяти участках - обрывы линий наружного освещения.

В муниципалитете добавили, что распоряжением мэра Бишкека с 4 апреля на территории столицы снят режим чрезвычайной ситуации.

28 марта в Бишкеке и Чуйской области Киргизии был введен режим ЧС из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду.

Киргизия Бишкек
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