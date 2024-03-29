Около 30 человек пострадали от урагана в Киргизии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В результате урагана, обрушившегося накануне на Киргизию, пострадали до 26 человек, сообщает в пятницу Минздрав страны.

По информации медиков, шестеро пострадавших находятся в больнице, остальные 20 человек отправлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации МЧС, в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях повреждено 70 социальных объектов, 80 жилых домов, четыре хозяйственных здания.

Накануне в Бишкеке и Чуйской области был введен режим ЧС из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 26 метров в секунду.

В Чуйской области Киргизии, а также в Бишкеке из-за сильного ветра была частично отключен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​а электроэнергия, повалены деревья, сорваны кровли зданий. В Бишкеке было временно остановлено движение всех троллейбусов, из-за поваленных деревьев перекрыто движение по центральным улицам.

В числе пострадавших в Бишкеке сообщалось о 14-летнем подростке, на которого с крыши упал металлический лист. Он был госпитализирован с переломами руки и ноги и черепно-мозговой травмой. Кроме того, на машину, в которой находилась 41-летняя женщина, упало дерево. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Городские и областные службы перешли на усиленный режим, были задействованы все имеющиеся силы коммунальных служб и спецтехника.