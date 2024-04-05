P&G отзывает в США 8,2 млн упаковок капсул для стирки из-за угрозы для здоровья

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, добровольно отзывает около 8,2 млн упаковок с капсулами для стирки марок Tide, Gain, Ace и Ariel в США и еще порядка 57 тыс. в Канаде в связи с угрозой для здоровья, говорится в пресс-релизе компании.

Речь идет о продукции, выпущенной в период с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

Внешняя упаковка продукции может раскрыться рядом с zip-застежкой, в результате чего дети могут получить доступ к капсулам и серьезно пострадать, если проглотят их, отмечает P&G.

Подтвержденных случаев причинения вреда здоровью в результате этого дефекта нет. При этом компании известно о четырех случаях в США, когда дети получали доступ к капсулам, включая три с их проглатыванием в период реализации отзываемой продукции, но неизвестно, были ли проглоченные капсулы из упаковок, подпадающих под отзывную кампанию.

Компания заменит дефектную продукцию или вернет покупателям ее стоимость.