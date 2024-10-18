Procter & Gamble сократила квартальную чистую прибыль на 12%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом квартале 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 12%, выручку - на 1%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $3,959 млрд, или $1,61 в расчете на акцию, по сравнению с $4,521 млрд, или $1,83 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль увеличилась до $1,93 с $1,83 на акцию.

Выручка опустилась до $21,737 млрд против $21,871 млрд годом ранее. Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) составил 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,90 на акцию при выручке в $21,99 млрд.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в прошедшем квартале сократились на 5% (до $3,89 млрд), товаров для домашних животных - не изменились ($1,72 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель снизился на 2% (до $5,1 млрд). При этом доходы от реализации товаров для здоровья выросли на 2% (до $3,15 млрд), хозяйственных товаров - на 1% (до $7,71 млрд).

В прошедшем финквартале P&G вернула акционерам в общей сложности около $4,4 млрд, в том числе $2,4 млрд за счет выплаты дивидендов и $1,9 млрд через выкуп акций.

P&G подтвердила прогноз, согласно которому выручка по итогам 2025 фингода увеличится на 2-4%, при этом органический рост составит 3-5%. Компания по-прежнему ожидает повышения скорректированной прибыли на 5-7% - до $6,91-7,05 на акцию.

Аналитики прогнозируют прибыль в $6,96 на бумагу.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (Огайо). Сейчас в портфеле компании десяток продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Always, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Braun.