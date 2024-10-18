Поиск

Procter & Gamble сократила квартальную чистую прибыль на 12%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co., крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом квартале 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 12%, выручку - на 1%.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $3,959 млрд, или $1,61 в расчете на акцию, по сравнению с $4,521 млрд, или $1,83 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль увеличилась до $1,93 с $1,83 на акцию.

Выручка опустилась до $21,737 млрд против $21,871 млрд годом ранее. Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) составил 2%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,90 на акцию при выручке в $21,99 млрд.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в прошедшем квартале сократились на 5% (до $3,89 млрд), товаров для домашних животных - не изменились ($1,72 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель снизился на 2% (до $5,1 млрд). При этом доходы от реализации товаров для здоровья выросли на 2% (до $3,15 млрд), хозяйственных товаров - на 1% (до $7,71 млрд).

В прошедшем финквартале P&G вернула акционерам в общей сложности около $4,4 млрд, в том числе $2,4 млрд за счет выплаты дивидендов и $1,9 млрд через выкуп акций.

P&G подтвердила прогноз, согласно которому выручка по итогам 2025 фингода увеличится на 2-4%, при этом органический рост составит 3-5%. Компания по-прежнему ожидает повышения скорректированной прибыли на 5-7% - до $6,91-7,05 на акцию.

Аналитики прогнозируют прибыль в $6,96 на бумагу.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (Огайо). Сейчас в портфеле компании десяток продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Always, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Venus, Braun.

Огайо Цинциннати Procter & Gamble США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Альфа-банк представил свой терминал для оплаты по биометрии

Биржевые цены на Аи-95 не изменились, на Аи-92 выросли на 1,49% за неделю

Минфин счел, что рублевые выплаты по юаневым бондам отвечают интересам инвесторов в РФ

Минфин счел, что рублевые выплаты по юаневым бондам отвечают интересам инвесторов в РФ

Доходы бюджета в 2025-2027 гг. будут рассчитывать на основе котировки нефти Urals FOB

"Соллерс" расширит модельный ряд фургоном и минивэном в 2024-2025 гг.

"Соллерс" расширит модельный ряд фургоном и минивэном в 2024-2025 гг.

Нефть продолжает умеренно дорожать, Brent торгуется у $74,75 за баррель

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });