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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

В Латвии возродят военный порт в Лиепае, заложенный при Александре III

НАТО вложит в проект более 160 млн евро

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс решил выделить более 160 млн евро на развитие в Латвии военного порта в Лиепае на территории бывшего военного городка Каросты, который в последние годы использовался как туристический объект, сообщил в соцсети министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Этот проект существенно улучшит потенциал Латвии для быстрого приема сил НАТО подчеркнул министр.

В рамках проекта планируется построить новые причалы, создать опорную инфраструктуру, провести работы по углублению русла.

Премьер Латвии Эвика Силиня в пятницу в Лиепае обсудила с должностными лицами штаба Национальных вооруженных сил и морских сил планы развития военного порта, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьера.

"Принятое решение о финансировании НАТО в размере 160 млн евро на развитие военного порта в Лиепайской Каросте укрепит обороноспособность нашей страны и станет существенным вкладом в экономику Лиепаи", - заявила премьер-министр.

Она отметила, что у Лиепаи есть одновременно культурно-туристический, а также производственный центр. "Там в последние годы стремительно появляются новые производственные предприятия. Важно, чтобы в городе продолжала развиваться инфраструктура, а в этом большую роль играют правильные вложения фондов Европейского союза и средств из других финансовых источников, а также смягченные бюрократические требования", - сказала Силиня.

Военный порт (Кароста) в Лиепае был построен в конце XIX - начале XX вв. Строительство крепости и военного городка началось в 1890 году по приказу российского императора Александра III. Позже это место получило название "Порт Александра III" (Либавская крепость). Эта территория была полностью автономным обжитым местом со своей инфраструктурой, электростанцией и водоснабжением, церковью и школами. В советские времена Кароста была закрытой территорией. В последние годы этот район города использовался в качестве туристического объекта.

В 2016 году Минобороны Латвии предлагало правительству создать на месте советского военного городка в Лиепае военную базу, в том числе построить причалы для приема кораблей НАТО. Ранее в военном ведомстве сообщали, что военную базу в Лиепае планируется разместить на площади в 35 га и сосредоточить на ней все размещенные в Лиепае структуры вооруженных сил.

Латвия НАТО
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