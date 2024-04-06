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Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернется с МКС на Землю в субботу

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA Лорал О'Хара, как ожидается, в субботу приземлятся в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-24".

По данным "Роскосмоса", в период с 03:40 до 04:00 по Москве экипаж закроет люки между кораблем и малым исследовательским модулем "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС). В 06:54 корабль отстыкуется от станции.

Включение двигателя "Союза МС-24" на торможение для схода с орбиты намечается в 09:24 по Москве, разделение на отсеки - в 09:52, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы - в 09:54.

Приземление спускаемого аппарата планируется в 10:18 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

23 марта ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", в экипаж которого входили Новицкий, Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, стартовала с космодрома Байконур. Полет корабля прошел по двухсуточной схеме сближения и занял около 50 часов.

Запуск "Союза МС-25" должен был состояться 21 марта, но был отменен в автоматическом режиме за 20 секунд до старта. Как сообщал глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, причиной отмены запуска стала просадка напряжения химического источника тока. В связи с этим возвращение экипажа на Землю перенесли со 2 на 6 апреля.

Астронавт США Лорал О'Хара прибыла на станцию 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA. Новицкий и Василевская провели на борту станции 12 суток.

Василевская - первая участница космического полета от Белоруссии. Является бортпроводником авиакомпании "Белавиа".

На станции останется экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Байконур Казахстан Александр Гребенкин NASA МКС
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