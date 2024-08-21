"Роскосмос" обнародовал состав экипажей МКС до 2026 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" назвал экипажи, которые отправятся на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах.

"В основной экипаж МКС-73 (запуск на "Союзе МС-27" в марте 2025 года) вошли космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким", - говорится в сообщении.

Полет Кима пройдет по соглашению между "Роскосмосом" и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС".

В "Роскосмосе" отметили, что по этому договору россиянин Кирилл Песков включен в экипаж Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года.

В основной экипаж 74-й длительной экспедиции включены космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. Они отправятся на станцию на корабле "Союз МС-28" во втором полугодии 2025 года, сообщили в госкорпорации.

В основной экипаж МКС-75 вошли космонавты Пётр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина. Их полет на корабле "Союз МС-29" запланирован на 2026 год.

В июле 2022 года "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на Crew Dragon и трех американских астронавтов на "Союзах МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года о еще двух перекрестных полетах.