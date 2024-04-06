В Казахстане разблокируют госрезервы для помощи пострадавшим от паводков

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству направить на ликвидацию последствий масштабных паводков средства из государственного материального резерва.

"Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", - отметил глава государства.

"Ни один из вас (пострадавших от наводнений - ИФ) не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы", - заверил Токаев.

По его словам, произошла природная катастрофа, "возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет".

"Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. Главное - не допустить человеческих жертв", - заявил Токаев.

Также он указал на недостатки в организационных мерах по предупреждению природных катаклизмов.

"Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе", - сказал Токаев в субботу в своем обращении к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Ранее в МЧС республики сообщали, что остаются подтопленными 3 171 частный дом и 179 дворовых территорий.

Из зон подтопления спасено и эвакуировано 46 755 человек.