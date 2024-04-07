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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В семи регионах Казахстана подтопленными остаются 3,7 тыс. жилых домов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана продолжается ликвидация последствий паводков, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС.

По ее данным, в Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях продолжаются работы по откачке талых вод, укладке мешкотар с инертными материалами, а также берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, проводится оповещение и эвакуация людей в безопасные места.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях остаются подтопленными 3 702 частных жилых дома, 562 дворовых территорий, 1 822 дачных дома и 73 здания различного предназначения, а также 155 переливов автодорог.

Откачано более 7,4 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 966 тыс. мешкотар и 976 тыс. тонн инертного материала.

Из зон подтопления спасено и эвакуировано 72 284 человека, из них 17 217 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 430 человек, около 69 тыс. сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние.

На контроле находится 88 размывов автодорог, из них четыре моста и 83 дорожных полотен. Без транспортного сообщения остается 61 населенный пункт, говорится в сообщении МЧС.

В аварийно-спасательных работах задействовано 13 620 человек и 1 265 единиц техники, 386 водооткачивающих средств и 83 плавательных средств, семь воздушных судов.

Казахстан
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