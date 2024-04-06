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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В Абхазии будут ежедневно на 6 часов отключать электричество из-за аварии на ИнгурГЭС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии с 7 апреля будет новый график отключений электроэнергии в сутки - вместо четырех часов будет шестичасовой: по два часа утром, днем и вечером, сообщает пресс-служба энергетической компании "Черноморэнерго" в субботу.

"Причиной ужесточения графика стала авария на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС. Из-за повреждения стены бетонные обломки попали в турбинный отсек, в связи с чем было принято решение о временной приостановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в энергосистеме Абхазии", - сказали в пресс-службе.

В компании отмечают, что для стабилизации ситуации введены дополнительные ограничения к существующему графику отключений электроэнергии.

Восстановительные работы на станции продлятся до 15 апреля.

"Черноморэнерго" просит потребителей экономить электроэнергию.

В компании обещают, что, если после завершения ремонта уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС поднимется до оптимальных значений, ограничения на подачу электроэнергии будут полностью сняты.

Абхазия ИнгурГЭС Черноморэнерго
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