Ограничение подачи электроэнергии в Абхазии сократится с 6 до 4 часов в сутки

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии смягчили ограничения на подачу электроэнергии в города и районы республики в связи с возобновлением работы ИнгурГЭС, шестичасовые ограничения подачи электричества заменяются на четырехчасовые, сообщает в субботу абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго".

"В связи с окончанием ремонта в деривационном тоннеле и запуском ИнгурГЭС с 13 апреля подача электричества будет ограничена четырьмя часами в сутки, по два часа ночью и днем. "Черноморэнерго" начинает поэтапно снимать ограничения на подачу электричества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в связи с произошедшей 2 апреля аварией на 8-м километре деривационного туннеля ИнгурГЭС была повреждена часть стены, что привело к попаданию бетонных обломков в турбинный отсек.

Руководством ИнгурГЭС было принято решение о временной остановке работы станции. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в энергосистеме Абхазии, компания "Черноморэнерго" ужесточила график отключений электричества на всей территории республики из-за остановки "ИнгурГЭС".

Как сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония "на время остановки станции энергоснабжение Абхазии осуществлялось за счет поставок со стороны частной грузинской компании".

По его словам, электроэнергия, поступившая в Абхазию на период остановки станции, в шесть раз дороже, чем энергия, вырабатываемая Ингурской электростанцией.

"По договоренности, в течение апреля электроэнергию, потребленную Абхазией, необходимо в таком же объеме вернуть грузинской частной компании, - сказал он. - Поэтому, после запуска ГЭС, ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии могут сохраниться, но не в таком объеме".

Мебония также отметил, что в осенне-зимний период - в ноябре, декабре, январе, феврале - вся электроэнергия, вырабатываемая ИнгурГЭС, поставляется в Абхазию.