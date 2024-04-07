Кандидат в президенты Словакии экс-глава МИД Корчок признал поражение

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Представитель либеральной оппозиции, бывший глава МИД Словакии Иван Корчок, претендовавший на пост президента страны во втором туре выборов, признал поражение и поздравил победителя, кандидата от правящей партии "Глас" Петра Пеллегрини.

"Я разочарован, но поздравляю Петра Пеллегрини", - приводят в воскресенье слова Корчока словацкие СМИ.

Поздравления победителю уже направила и уходящий президент Словакии Зузана Чапутова. "Поздравляю Петра Пеллегрини, желаю ему успешного исполнения его полномочий, к которым он приступит 15 июня. После каждых выборов одна часть общества радуется, а другая разочаровывается. Важно, чтобы с момента избрания новый президент действовал так, чтобы никто не чувствовал себя побежденным, чтобы радость победы рука об руку сочеталась с чувством служения народу Словакии, и была не только для тех, кто его избрал", - заявила она.

По итогам подсчета 99,9% бюллетеней, за Пеллегрини отдали голоса 53,13% избирателей, в то время как за его конкурент - либеральный кандидат Корчок набрал 46,87%. Явка избирателей составила 61,1%.