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Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента страны

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Словакии в воскресенье официально подтвердила победу представителя правящей партии "Глас" Петра Пеллегрини во втором туре президентских выборов.

Согласно окончательным данным, за Пеллегрини отдали голоса 53,12% избирателей, а за его конкурента, представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока - 46,88%.

Явка избирателей составила 61,1%.

Корчок ранее признал поражение и поздравил победителя. "Я разочарован, но поздравляю Петра Пеллегрини", - сказал он.

Поздравления победителю направила и уходящий президент Словакии Зузана Чапутова. "Поздравляю Петра Пеллегрини, желаю ему успешного исполнения его полномочий, к которым он приступит 15 июня. После каждых выборов одна часть общества радуется, а другая разочаровывается. Важно, чтобы с момента избрания новый президент действовал так, чтобы никто не чувствовал себя побежденным, чтобы радость победы рука об руку сочеталась с чувством служения народу Словакии, и была не только для тех, кто его избрал", - заявила она.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии в субботу, поскольку в первом туре две недели назад ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов избирателей. Лидерами в первом туре стали Корчок с 42,5%, и Пеллегрини - с 37% голосов избирателей. Корчок тогда вышел на первое место, несмотря на то, что до выборов наблюдатели прочили победу Пеллегрини.

Должность президента в Словакии носит в основном церемониальный характер. Однако президент Словакии также обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентом, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.

Словакия Петр Пеллегрини
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