Сильное землетрясение произошло на севере Индии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в союзной территории Ладакх на севере Индии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 11:48 по Москве в воскресенье землетрясения находился в 172 км к северо-востоку от города Анантнаг в соседней союзной территории Джамму и Кашмир.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".