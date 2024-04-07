Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на северо-западе Китая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 164 км северо-западнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:51 по Москве в воскресенье, находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.