Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на северо-западе Китая

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в 164 км северо-западнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 11:51 по Москве в воскресенье, находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

Китай Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тбилиси в результате взрыва в оружейном магазине погибли два человека

Избирком Словакии подтвердил победу Пеллегрини на выборах президента страны

Лавров 8-9 апреля посетит Китай и проведет переговоры с Ван И

Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 апреля

Пеллегрини побеждает на выборах президента Словакии

Пеллегрини побеждает на выборах президента Словакии

Выдвиженец от правящей партии лидирует во втором туре выборов президента Словакии

Что произошло за день: суббота, 6 апреля

В Казахстане разблокируют госрезервы для помощи пострадавшим от паводков

Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито

Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });