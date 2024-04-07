Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с безэкипажными катерами ВСУ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили склад с безэкипажными катерами ВСУ, которые были переданы Украине странами НАТО.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300...", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".