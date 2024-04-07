Российские военные за сутки отразили 23 контратаки ВСУ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российские военные в зоне СВО за сутки отразили 23 контратаки ВСУ.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области", - сообщили в ведомстве в воскресенье.

Там заявили, что отражены две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны (ДНР).

Согласно сообщению Минобороны, на донецком направлении отражено девять контратак украинских сил, на авдеевском - 11.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 375-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, на южнодонецком направлении отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Урожайное (ДНР), также российским силам удалось улучшить тактическое положение.

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное Запорожской области, Новотягинка и Ивановка Херсонской области", - отметили в ведомстве.