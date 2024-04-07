СМИ сообщили о десятках выпущенных "Хезболлой" ракет по военным объектам Израиля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в воскресенье заявило, что запустило десятки ракет в сторону израильских объектов на Голанских высотах.

"В "Хезболле" объявили, что запустили десятки ракет "Катюша" по связанным с ВВС объектам, а также по центрам противоракетной обороны", - сообщает телеканал Press TV.

В свою очередь ближневосточные СМИ пишут, что, согласно поступающим данным, ливанское движение произвело пуск около 40 ракет.

О результатах обстрелов не сообщается.

Группировка в своем заявлении отметила, что запустила ракеты в ответ на удары Израиля по районам в долине Бекаа, расположенной примерно в 30 км к востоку от Бейрута.

Ранее израильские военные сообщили, что в воскресенье нанесли авиаудары по объектам "Хезболлы".