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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

СМИ сообщили о десятках выпущенных "Хезболлой" ракет по военным объектам Израиля

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в воскресенье заявило, что запустило десятки ракет в сторону израильских объектов на Голанских высотах.

"В "Хезболле" объявили, что запустили десятки ракет "Катюша" по связанным с ВВС объектам, а также по центрам противоракетной обороны", - сообщает телеканал Press TV.

В свою очередь ближневосточные СМИ пишут, что, согласно поступающим данным, ливанское движение произвело пуск около 40 ракет.

О результатах обстрелов не сообщается.

Группировка в своем заявлении отметила, что запустила ракеты в ответ на удары Израиля по районам в долине Бекаа, расположенной примерно в 30 км к востоку от Бейрута.

Ранее израильские военные сообщили, что в воскресенье нанесли авиаудары по объектам "Хезболлы".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Одновременно с тем бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла Голанские высоты
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