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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Армия обороны Израиля сбила "подозрительную" воздушную цель в районе Эйлата

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вторгшаяся в воздушное пространство Израиля в районе Эйлата "подозрительная" воздушная цель сбита корабельной системой C-Dome, сообщают израильские военные.

"После того, как в районе Эйлата прозвучали сирены, оповещающие о появлении вражеского самолета, военно-морские силы ЦАХАЛа обнаружили подозрительную воздушную цель, пересекающую территорию Израиля. Цель была успешно перехвачена системой морской обороны C-Dome", - говорится в сообщении военных в Telegram.

В израильской армии отметили, что информации о пострадавших и ущербе не поступало.

ЦАХАЛ Эйлат Израиль
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