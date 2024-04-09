Армия обороны Израиля сбила "подозрительную" воздушную цель в районе Эйлата

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вторгшаяся в воздушное пространство Израиля в районе Эйлата "подозрительная" воздушная цель сбита корабельной системой C-Dome, сообщают израильские военные.

"После того, как в районе Эйлата прозвучали сирены, оповещающие о появлении вражеского самолета, военно-морские силы ЦАХАЛа обнаружили подозрительную воздушную цель, пересекающую территорию Израиля. Цель была успешно перехвачена системой морской обороны C-Dome", - говорится в сообщении военных в Telegram.

В израильской армии отметили, что информации о пострадавших и ущербе не поступало.