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Германия увеличила экспорт в РФ в феврале на 1,5%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в феврале на 1,5% по сравнению с январем, до 674,371 млн евро. Об этом говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце повысился на 23,5% до 213,956 млн евро.

Февральский экспорт в Россию был на 24% ниже, чем годом ранее, импорт – на 36,2%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале снизился на 2% относительно предыдущего месяца – до 132,9 млрд евро. Объем импорта увеличился на 3,2% до 111,5 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза сократился на 3,9% относительно января, а поставки в государства, не входящие в ЕС, повысились на 0,4%. Экспорт в США увеличился на 10,2%, в Великобританию – снизился на 2%, в Китай – уменьшился на 0,6%.

Импорт из государств ЕС в феврале упал на 5,7%, из стран за пределами ЕС – вырос на 14,7%. Импорт из Китая повысился на 16%, из США – снизился на 5,2%, из Великобритании – на 4,6%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в феврале составил 21,4 млрд евро по сравнению с 27,5 млрд евро месяцем ранее.

Германия
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