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США выделят до $6,6 млрд на расширение строящегося производства TSMC в Финиксе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить до $6,6 млрд на расширение строящегося производства Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в Финиксе (штат Аризона). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление министра торговли страны Джины Раймондо.

Финансирование призвано обеспечить начало выпуска в Штатах самых современных чипов и позволит TSMC построить в Финиксе три объекта вместо планировавшихся двух.

Средства будут выделены в рамках закона Chips and Science Act, подписанного в 2022 году и предусматривающего поддержку производства полупроводниковых компонентов внутри страны в размере $39 млрд.

Предполагается, что закон позволит минимизировать перебои в поставках чипов наподобие тех, которые случились в 2021 году на фоне пандемии коронавируса и привели к остановке сборочных линий и ускорению инфляции.

США TSMC
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