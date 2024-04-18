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Micron получит в США субсидии в $6,1 млрд на строительство предприятий

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc. получит от государства субсидии в размере $6,1 млрд на строительство производственных предприятий в штатах Нью-Йорк и Айдахо, сообщает MarketWatch.

Средства будут выделены в рамках закона Chips and Science Act, предусматривающего инвестиции в $52 млрд в развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны.

Предполагается, что развитие внутренних мощностей позволит минимизировать перебои в поставках чипов, отмечавшиеся в период пандемии COVID-19.

Администрация президента Джо Байдена ставит целью увеличение доли США в мировых объемах выпуска передовых чипов до 20% и ограничивает поставки этих компонентов в Китай.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер лично добивался, чтобы Micron построил производственную площадку, в которую в конечном итоге войдут четыре предприятия, в городе Клей (штат Нью-Йорк).

Он заявил, что субсидии, выделяемые компании, показывают стремление демократов оживить производственный сектор США. "Это будет крупнейшее предприятие по выпуску чипов памяти в Америке", - подчеркнул Шумер.

С учетом господдержки Micron планирует инвестировать $100 млрд в строительство предприятия по выпуску чипов в Нью-Йорке в течение двух десятилетий. Эти инвестиции позволят создать 40 тысяч рабочих мест на этапе строительства и 9 тысяч рабочих мест непосредственно на предприятиях.

Micron также планирует вложить $15 млрд в строительство завода по выпуску чипов памяти в городе Бойсе (штат Айдахо).

За последние 12 месяцев капитализация Micron выросла на 89%.

Micron Айдахо США Чак Шумер Нью-Йорк
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