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Европарламент и Совет ЕС договорились о защите фермеров от украинского импорта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) объявил в понедельник вечером, что достиг "нового предварительного соглашения" с Советом ЕС о продлении временных торговых мер для Украины.

"В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом", - заявила докладчик ЕП Сандра Калниете.

Переговорщики Европарламента и бельгийское председательство Совета ЕС договорились о приостановке импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, до 5 июня 2025 года.

"Эти односторонние меры по либерализации торговли помогут стабилизировать украинскую экономику и способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС. В случае значительного сбоя на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта, например пшеницы, регламент гарантирует, что (Европейская) комиссия может принять быстрые меры и ввести любые дополнительные меры, которые она сочтет необходимыми", - говорится в коммюнике ЕП.

В документе указывается, что "в рамках усиленных мер по защите фермеров ЕС может быть задействован "аварийный тормоз" для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда".

Вместе с тем участники переговоров согласились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, таким образом, если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение 2022 и 2023 годов, тарифы будут применены вновь.

Кроме того, Еврокомиссия обязуется усилить мониторинг импорта зерна, в частности пшеницы.

Теперь Европарламент и Совет ЕС должны официально утвердить предварительное соглашение. Действующие торговые меры истекают 5 июня 2024 года, и новые правила должны вступить в силу сразу после этой даты, уточняют в Брюсселе.

Европарламент 13 марта отверг предложение Еврокомиссии о продлении еще на год приостановки импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции и отправил документ на доработку.

"Депутаты передали доклад в Комитет ЕП по международной торговле с целью проведения переговоров с Советом ЕС", - отмечалось в сообщении Европарламента.

Парламентарии потребовали поправок к предложению Еврокомиссии по поводу мер, направленных на защиту европейских сельхозпроизводителей при возникновении проблем из-за чрезмерного украинского сельхозэкспорта.

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