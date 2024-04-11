Литва предложила повысить пошлины на импорт в ЕС всей сельхозпродукции из России

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюзу, который в обсуждает повышение пошлин на импорт зерновых и масличных культур из России и Белоруссии, следует повысить импортные пошлины и на другую российскую сельскохозяйственную продукцию, сказал радиостанции Ziniu radijas министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас.

"Я вижу выход (для европейского агрорынка - ИФ) в том, что введение таможенных пошлин не только на зерно, не только на масличные решает эту проблему. Эту проблему мы решим после введения таможенных пошлин на максимальный перечень российских продуктов питания и кормов", - заявил он.

"Российская продукция стала бы неконкурентоспособной из-за цен на внутреннем рынке ЕС, это создаст возможности для других стран (...). Общее решение ЕС по таможенным пошлинам решает проблему фундаментально. Все страны затем платят таможенные пошлины при ввозе российской продукции. А дальше выбор товара определяет цена", - сказал министр.

В частности, Литва предлагает повысить импортные пошлины на овощи и рыбную продукцию и призывает другие страны ЕС поддержать это предложение.

"Мы собираем страны, которые поддержали бы эту нашу идею. У нас есть несколько, которых я пока не назову. (...) Мы хотим, чтобы список расширялся", - сказал Навицкас.

По его словам, странам Евросоюза легче договориться о повышении таможенных пошлин, чем о запрете импорта, поскольку для этого не требуется единогласного решения всех стран блока: "Это более реалистично".

Еврокомиссия 22 марта предложила ввести повышенные пошлины на импорт в ЕС российской и белорусской зерновой продукции, а также масличных и продуктов их переработки, в частности, подсолнечного шрота.

"Новые тарифы разработаны таким образом, чтобы быть достаточно высокими для сдерживания текущего импорта. В зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо до 95 евро за тонну, либо до адвалорной пошлины в размере 50%, - отмечала Еврокомиссия. - Кроме того, Россия и Белоруссия больше не будут иметь доступа ни к одной из квот ЕС на зерно в рамках ВТО, которые предлагают более выгодный тарифный режим для некоторых продуктов".

Такая мера не повлияет на поставки зерновых из России и Белоруссии в третьи страны, считают авторы документа. При этом повышение тарифов поможет предотвратить дестабилизацию рынка ЕС, а также "помешать России использовать доходы от экспорта в ЕС (...) на Украине".

"Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро, эти пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли", - полагают в ЕК.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение ввести пошлины на российский импорт нацелено на смягчение рисков для фермеров стран ЕС.

Теперь предложение рассмотрит Совет ЕС. В случае утверждения, в ЕС примут соответствующее решение о повышении пошлин.