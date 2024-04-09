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Глава МИД КНР заявил, что КНР поддержит стабильное развитие РФ под руководством Путина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ван И еще раз поздравил россиян от имени Китая с переизбранием Путина на пост главы государства с "рекордным уровнем поддержки".

"Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина", - подчеркнул китайский министр.

По его словам, Москва и Пекин будут и дальше укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене.

"В рамках председательства России в БРИКС и председательства китайской стороны со второго полугодия в ШОС мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - отметил Ван И.

КНР Путин ШОС БРИКС
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