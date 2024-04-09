Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений РФ и КНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая благодаря их лидерам вышли на беспрецедентный уровень, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

"Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии", - сказал он.

"Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны", - отметил министр.

По словам Лаврова, близость или совпадение подходов РФ и КНР к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене. "Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ также отметил, что в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между Россией и Китаем реализуется множество культурных мероприятий.

Сергей Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.