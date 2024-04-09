Москва и Пекин продолжать сотрудничество по контртеррору

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - РФ и Китай продолжат сотрудничать в борьбе с терроризмом, в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в "Крокус сити холле", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.