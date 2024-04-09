В Вильнюсе задержан подозреваемый в попытках поджечь российское посольство

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве, сообщает BNS со ссылкой на Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда. На территорию посольства две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью.

В связи с этими нападениями задержан мужчина 1974 года рождения, известный полиции. Представитель по связям с общественностью литовской Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене уточнила агентству BNS, что это гражданин Литвы.

Задержанный переведен в Следственный изолятор Главного комиссариата полиции Вильнюса, ему будут предъявлены подозрения и будет решаться вопрос о назначении меры пресечения. Также продолжаются основные этапы процесса, а полученные данные собираются и анализируются.

В полиции ранее сообщили, что бутылки с горючей жидкостью бросали на территорию российской дипмиссии в ночь на 7 и в ночь на 8 апреля. Во втором случае бутылка загорелась и повредила стену здания. Размер ущерба устанавливается.

"Процессуальные действия продолжаются с целью установления обстоятельств событий", - заявила BNS Витаускайте-Шаткаускене.

Проводится досудебное расследование о порче имущества опасным для общества способом. Такие преступления в Литве наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до пяти лет, напоминает BNS.