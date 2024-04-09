Германия в суде ООН отвергла обвинения Никарагуа в военных поставках Израилю

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Германия на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге назвала необоснованным и односторонним иск Никарагуа против нее о военных поставках Израилю и отвергла обвинения в свой адрес, передает телеканал "Аль-Джазира".

"Германия решительно отвергает обвинения Никарагуа", - заявила генеральный директор по юридическим вопросам в немецком МИД Таня Фрейн фон Услар-Гляйхен.

По ее словам, обвинения Никарагуа в адрес Германии - односторонние и "не учитывают ни факты, ни закон".

По словам еще одного представителя Германии, выступившего во вторник в суде в Гааге с аргументами защиты, Кристиана Тамса, с 7 октября 2023 года весь немецкий военный экспорт в Израиль носит оборонительный характер. Тамс подчеркнул, что "оборонное сотрудничество ФРГ с Израилем основано на прочной правовой базе, обеспечивающей соблюдение международного права".

Также он заявил, что Германия не прекращала финансирование Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), а приняла решение "временно не утверждать дальнейшее его финансирование". Тамс отметил, что затем Германия возобновила финансирование операций БАПОР на Западном берегу реки Иордан.

Позиция Никарагуа

Накануне в Международном суде ООН в Гааге стартовали слушания по иску Никарагуа против Германии, в котором эта центральноамериканская страна призывает ввести меры в отношении Берлина из-за его военных поставок Израилю в разгар операции в секторе Газа.

В иске Никарагуа ссылается на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года и обвиняет Германию в ее нарушении, поскольку Германия продолжила поставки вооружений Израилю после того, как ранее в этом году суд ООН потребовал, чтобы Израиль не допускал нарушения прав палестинцев в Газе.

Открывая слушания 8 апреля, посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэльо Гомес заявил коллегии судей, что "Германия не выполняет свои обязательства по предотвращению геноцида и обеспечению уважения международного гуманитарного права".

"Не может быть никаких сомнений в том, что Германия хорошо осознавала и осознает, по крайней мере, серьезный риск совершения геноцида", - сказал Гомес, имея в виду военную операцию Израиля в секторе Газа, которая началась в анклаве в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября 2023 года на израильскую территорию.

В иске Никарагуа настаивает, чтобы суд ООН ввести временные меры, потребовав от Германии приостановки поставок оружия в Израиль. Также Никарагуа добивается, чтобы суд в Гааге обязал Берлин возобновить финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинцам в секторе Газа.

Слушания длятся два дня: 8 апреля выступила никарагуанская сторона, а 9 апреля слово предоставили Германии.

Западные СМИ отмечают, что Германия является вторым после США крупнейшим поставщиком оружия Израилю, на ее долю приходится порядка 30% импорта.

Иск ЮАР

В Международном суде ООН в январе прошли предварительные слушания по поданному ЮАР иску против Израиля за его операцию в секторе Газа. ЮАР в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку, как говорится в иске, "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы". ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Международный суд ООН по итогам слушаний ввел временные меры, в частности, потребовал от Израиля принять меры для защиты палестинцев в секторе Газа и выполнять обязательства по Конвенции о геноциде.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По последним данным, в ходе этой операции погибли свыше 33,1 тыс. человек, получили ранения более 75,8 тыс.