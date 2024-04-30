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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за военных поставок Израилю

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международный суд ООН в Гааге отклонил запрос Никарагуа с требованием запретить Германии поставлять военную помощь Израилю пока идет его военная операция в секторе Газа, передает во вторник агентство Associated Press.

"На основании фактической информации и юридических аргументов, представленных сторонами, суд пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства не позволяют требовать осуществление его полномочий применить временные меры", - заявил председатель суда Наваф Салам.

Коллегия из 16 судей вынесла решение против просьбы Никарагуа ввести временные меры 15 голосами против одного. Тем не менее коллегия не закрыла дело полностью и далее намерена заслушать аргументы сторон по утверждению Никарагуа, что "Германия не смогла предотвратить геноцид в секторе Газа". Агентство отвечает, что это может занять месяцы.

Салам отметил, что суд ООН "глубоко обеспокоен катастрофически ужасными условиями проживания палестинцев в секторе Газа в свете продолжительного отсутствия еды и других предметов первой необходимости".

В ФРГ приветствовали решение международного суда ООН и отметили, что Берлин является "крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам".

В апреле в Международном суде ООН в Гааге стартовали слушания по иску Никарагуа против Германии, в котором эта центральноамериканская страна призвала ввести меры в отношении Берлина из-за его военных поставок Израилю в разгар операции в секторе Газа.

В миреГермания в суде ООН отвергла обвинения Никарагуа в военных поставках ИзраилюЧитать подробнее

В иске Никарагуа ссылалась на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года и обвиняла Германию в ее нарушении, поскольку та продолжила поставки вооружений Израилю после того, как ранее в этом году суд ООН потребовал, чтобы Израиль не допускал нарушения прав палестинцев в Газе.

В иске Никарагуа настаивала, чтобы суд ООН ввел временные меры, потребовав от Германии приостановки поставок оружия в Израиль.

ООН Никарагуа Израиль сектор Газа
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