СМИ сообщили о задержании в Афганистане завербованных в РФ членов ИГИЛ-Хорасан

После завершения обучения их должны были отправить в Иран для совершения терактов, сообщает Al Mirsaad

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Афганское новостное и аналитическое издание Al Mirsaad опубликовало видео допроса двух граждан Таджикистана, принадлежащих к ИГИЛ-Хорасан (запрещенная в РФ террористическая организация), которые были завербованы в России и отправлены в Афганистан.

Задержанные на допросе сообщили, что были завербованы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ) через Telegram, когда находились во Владимирской области России. Уточняется, что после того, как они были завербованы, онлайн-кураторы проинструктировали их поехать в Афганистан через Турцию и Иран. По прибытии из Афганистана, им было приказано отправиться в город Кветта, столицу пакистанской провинции Белуджистан, для завершения подготовки, однако по пути в Кветту они были арестованы талибами.

Отмечается, что после завершения обучения в Кветте их должны были отправить в Иран для совершения терактов.

Уточняется, что террористы арестованы бойцами Главного управления безопасности контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Издание отмечает, что пакистанская провинция Белуджистан стала одним из главных центров ДАИШ, предоставляющих укрытия, учебные помещения и мастерские по изготовлению бомб для ИГИЛ-Хорасан.

Ранее экс-замначальника генштаба армии Афганистана Сами Садат заявил, что нападение на "Крокус" организовал бывший глава ИГИЛ - Абдулла Оракзай, известный как Аслам Фаруки. "По нашим данным, он является организатором московских терактов. Сейчас Фаруки является военным советником нынешнего лидера ИГИЛ-Хорасан Санауллы Гафари, известного как Шахаб аль-Махаджир. По оценкам нашей разведки, вполне вероятно, что московские теракты были запланированы в Белуджистане в Пакистане, где находится совет лидеров ИГИЛ-Хорасан, известный как Ладжна. Теперь я могу подтвердить, что нападение, скорее всего, возглавил Аслам Фаруки", - написал Садат в соцсети.

По словам Садата, Фаруки получил доступ в Москву в 2019 году, завербовав новообращенных российских женщин. Эти женщины были арестованы афганской разведкой в марте 2020 года в Кандагаре. Серия рейдов завершилась арестом 106 членов ИГИЛ-Хорасан, в том числе Фаруки, тогдашнего лидера ИГИЛ-Хорасан, и двух русских женщин из Москвы. Они были заключены в тюрьму афганским правительством и освобождены, когда к власти пришло движение "Талибан".