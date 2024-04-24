Талибы намерены создать спецподразделение по борьбе с ИГИЛ

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Лидер контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада приказал создать специальное подразделение для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и другими группировками, сообщает портал Afghanistan International.

Лидер талибов в письме к военной комиссии этой группировки приказал мобилизовать в это подразделение безработных боевиков "Талибана".

Это подразделение оснастят современной техникой, оно будет проводить операции на основании добытой группировкой разведывательной информации, говорится в сообщении.

Министерство внутренних дел обратилось к властям провинций Афганистана с требованием подготовить список безработных талибов. Издание отмечает, что лидеры талибов обеспокоены присоединением безработных боевиков к ИГИЛ и другим группировкам.