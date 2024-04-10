В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение, созданное " Лабораторией Касперского", сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, решение находится в стадии доработки и может быть принят уже в этом месяце.

Согласно ему, "Лаборатории Касперского" может быть запрещено предоставлять определенные продукты и услуги в США.

Как сообщили телеканалу источники, одной из целей запрета будет "снижение любого риска для критически важной инфраструктуры США".

Собеседники телеканала уточнили, что основное внимание в запрете будет уделено антивирусному программному обеспечению компании.

При этом CNN отмечает, что программными продуктами "Лаборатории Касперского" пользуются более 400 млн человек и 240 тыс. компаний по всему миру.