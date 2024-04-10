Blizzard возобновит поддержку онлайн-игр в Китае после заключения соглашения с NetEase

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайская NetEase Inc. подписала новое соглашение с Blizzard Entertainment, которое позволит вернуть на рынок КНР ряд популярных онлайн-видеоигр, включая World of Warcraft и Diablo, после более чем годового перерыва.

Blizzard, которая теперь принадлежит Microsoft Corp., остановила поддержку онлайн-игр в Китае в январе прошлого года после истечения срока лицензионного соглашения с NetEase, действовавшего 14 лет. Стороны тогда не смогли договориться об условиях продления соглашения.

В среду они объявили о заключении нового соглашения, основанного на "доверии и взаимном уважении".

Как говорится в пресс-релизе NetEase, видеоигры Blizzard будут возвращаться на китайский рынок последовательно, начиная с этого лета.

NetEase и Microsoft также договорились изучить возможности выпуска видеоигр китайской компании на консолях Xbox и других платформах.

Акции NetEase прибавляют в цене 0,7% в ходе торгов в Гонконге в среду. Накануне ADR компании в Нью-Йорке подорожали на 3,8% на слухах о возможном возврате соглашения с Blizzard.