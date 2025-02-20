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Китайский разработчик видеоигр NetEase в IV квартале нарастил чистую прибыль на треть

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Китайский разработчик видеоигр NetEase Inc. нарастил чистую прибыль на треть в четвертом квартале 2024 года и снизил выручку на 1,4%. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка, но бумаги компании дешевеют на предварительной сессии в Нью-Йорке.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 8,77 млрд юаней ($1,2 млрд) по сравнению с 6,58 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка компании понизилась до 26,75 млрд юаней с 27,14 млрд юаней годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль на уровне 7,7 млрд юаней, выручку - 26,7 млрд юаней.

Доход в сфере видеоигр и сопутствующих сервисов вырос на 1,5% до 21,2 млрд юаней. Выручка поисковой системы Youdao уменьшилась на 9,5% до 1,3 млрд юаней, сервиса Cloud Music - на 5,3% до 1,9 млрд юаней.

Совет директоров компании утвердил квартальные дивиденды в размере $0,24405 на акцию, или $1,22025 на американскую депозитарную акцию. Дивиденды за третий квартал составляли $0,087 и $0,435 на бумагу соответственно.

ADR NetEase теряют в цене 4,2% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в четверг.

NetEase
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