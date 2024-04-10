"Дочка" GM возобновит поездки роботакси без использования автопилота

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американская Cruise, подразделение General Motors по производству самоуправляемых автомобилей и оператор службы роботакси, возобновляет эксплуатацию своих машин с участием водителей, но без использования автопилота, говорится в сообщении Cruise.

Cruise, приостановившая эксплуатацию роботакси прошлой осенью после ДТП с участием ее автомобиля, будет использовать поездки для составления карт и сбора информации о дорогах, в том числе о дорожных знаках, в ряде городов. Первым из них станет Финикс (штат Аризона).

На этом этапе автомобили не будут перевозить сторонних пассажиров. По его завершении компания планирует возобновить поездки с использованием автопилота и под надзором водителей.

Cruise продолжала испытания машин на закрытых полигонах в ходе "операционной паузы" и заявляет, что пересмотрела подход к обеспечению безопасности.

Беспилотный автомобиль Cruise в октябре минувшего года наехал на женщину в Сан-Франциско и протащил ее под собой около 6 метров, в результате чего та получила серьезные телесные повреждения, сообщала San Francisco Chronicle. После этого власти Калифорнии приостановили действие лицензии компании.