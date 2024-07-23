General Motors приостанавливает работу над беспилотными Origin

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская General Motors на неопределенный срок приостанавливает работу над беспилотными автомобилями Origin, сообщил главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон.

В связи с этим решением GM понесла во втором квартале расходы в размере $600 млн, сказал он в ходе конференции по итогам этого периода.

Чистая прибыль автопроизводителя в апреле-июне выросла на 14,3%, выручка - на 7,2%. При этом доходы и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка, как и годовой прогноз последнего показателя.

Origin - разработка дочерней Cruise, которая также развивает службу роботакси. Автомобиль предназначен как раз для использования в качестве такси и не имеет ни педалей, ни рулевого колеса.

Приостановка работы над ним направлена на решение проблемы "регуляторной неопределенности" в связи с "уникальным дизайном" Origin, отметила в квартальном письме акционерам глава GM Мэри Барра.

Теперь Cruise сосредоточится на разработке беспилотных Chevrolet Bolt нового поколения. По словам Барры, это позволит значительно снизить удельные затраты Cruise.