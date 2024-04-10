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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В Казахстане опровергли обвинения в затоплении российских регионов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали некорректным заявление полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о причинах затопления российских регионов и несогласованных действиях Астаны и Москвы в борьбе с паводком.

"По поводу заявления Владимира Якушева. Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности", - говорится в распространенном в среду сообщении министерства.

"Начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол. Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет", - подчеркнули в ведомстве. "Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, Якушев заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать "фактор Казахстана". По его мнению, Казахстан должен был более согласованно сбрасывать воду, чтобы Россия могла избежать паводков в этих двух регионах.

Хроника 30 марта – 10 апреля 2024 годаПаводок в России
Казахстан Владимир Якушев Курганская область Тюменская область
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