В Казахстане из-за паводков пришлось эвакуировать уже 97 582 человека

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана, пострадавших от паводков, к 10:00 четверга эвакуированы 97 852 человека, в том числе 32 856 детей, сообщила пресс-служба МЧС республики. 10 апреля число эвакуированных составляло 96 472 человека.

По данным МЧС, к этому часу в пунктах временного размещения находятся 7 173 человека, в том числе 3 494 ребенка.

В подтопленных районах откачано 8,8 млн кубометров талой воды, уложено более 1,4 млн мешкотар и 1,1 млн тонн инертного материала.

В 2024 году в Казахстане сложилась тяжелая ситуация с весенними паводками, режим ЧС объявлен в 10 регионах. Особенно сильно пострадали Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Нынешние паводки - самые масштабные за последние 80 лет.

Население Казахстана составляет 20 млн человек.