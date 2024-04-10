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Два японца полетят в космос в рамках миссии США, один из них высадится на Луну

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Два японских астронавта примут участие в американских космических миссиях, один из них побывает на естественном спутнике Земли, сообщил в среду президент США Джо Байден.

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"Два японских астронавта присоединятся к будущим американским миссиям, один из них станет первым в истории не американцем, который совершит посадку на Луне", - сказал Байден, выступая в Белом доме с премьером Японии Фумио Кисидой.

Всего на Луне побывали 12 астронавтов США.

В январе японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил успешную посадку на Луну. Таким образом, Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

США Япония Луна Джо Байден
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