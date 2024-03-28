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Японский лунный аппарат продолжает функционировать после второй лунной ночи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японский аппарат SLIM, перевернувшийся при посадке на Луну, смог выдержать экстремально низкие температуры во время очередной лунной ночи и продолжает функционировать, сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Вчера вечером мы получили сигнал от SLIM, это подтверждает, что SLIM смог пережить свою вторую лунную ночь", - говорится в сообщении JAXA.

В агентстве отметили, что некоторые датчики температуры и солнечные батареи начали выходить из строя, однако аппарат продолжает функционировать.

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на естественный спутник Земли 19 января. В тот же день японское космическое ведомство сообщило, что солнечная панель лунного модуля после посадки на Луну перестала вырабатывать электроэнергию. В результате модуль не мог подзаряжать аккумуляторную батарею, которая питает работу бортовых систем. 22 января в целях энергосбережения было отключено электропитание.

По данным JAXA, аппарат перевернулся при посадке в связи с выходом из строя одного из двух двигателей. Как отмечало агентство, из-за этого солнечная панель аппарата не сориентирована на Солнце, в результате чего модуль не получал энергию для подзарядки аккумуляторной батареи, которая питает его бортовые системы.

При этом в агентстве отмечали, что, по данным телеметрии, солнечная панель аппарата направлена на запад, и если свет начнет поступать на лунную поверхность с западной стороны, то аппарат сможет вырабатывать электроэнергию.

Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, была отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли.

В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат и доставленные на Луну микророверы изначально были рассчитаны на работу на лунной поверхности в течение двух недель.

Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября прошлого года с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.

В результате миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

JAXA Mitsubishi Япония
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