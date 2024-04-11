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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Военные США в среду сбили 11 беспилотников хуситов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Военные США в среду уничтожили 11 дронов йеменских мятежников-хуситов, сообщает в четверг Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В промежуток между 04:15 и 06:00 по времени Саны (совпадает с московским - ИФ) 10 апреля силы CENTCOM успешно атаковали три беспилотника, запущенных с контролируемых хуситами территорий Йемена", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.

Позже, в промежуток времени между 19:50 и 20:00 среды, военные США уничтожили еще восемь беспилотников на подконтрольных хуситам территориях Йемена.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Хроника 17 декабря 2023 года – 11 апреля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США Израиль ХАМАС
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