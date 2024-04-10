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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

Хуситы сообщили об ударах по нескольким судам в Аденском заливе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы сообщили в среду о нанесении ударов по трем судам и американскому военному кораблю в Аденском заливе, передает EFE.

По словам военного представителя хуситов Яхьи Сареа, которые приводит агентство, морские силы хуситов провели четыре операции против двух израильских судов, одного американского судна и одного американского эсминца.

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Сареа отметил, что "использовались различные виды ракет, а также беспилотники".

EFE перечисляет три судна, по которым были нанесены удары, - MSC Gina под панамским флагом, Maersk Yorktown под флагом США и MSC Darwin под флагом Либерии.

Командование британского военного флота, которое информирует обо всех инцидентах на море в этом регионе, в течение дня не оповещало о каких-либо опасностях. США также никак не комментируют это сообщение хуситов.

хуситы Аденский залив
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