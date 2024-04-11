Лукашенко заявил, что Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российские власти после теракта в Crocus City Hall не станут разговаривать с Украиной, но Минск мог бы взять на себя роль посредника.

"Вы с ними не разговариваете, и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре этом помочь и вклиниться, мы можем в этом плане помочь. А стремиться вам туда с ними разговаривать я смысла не вижу. Почему вы будете ползать перед кем-то и просить поговорить про Crocus?" - заявил Лукашенко по прибытии в Кремль перед встречей с Владимиром Путиным. Фрагмент общения со СМИ опубликован в телеграм-канале "Зарубин".

"Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы - украинцами, но за украинцами стоят определенные силы. С ними надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили", - сказал президент Белоруссии.